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واشنطن ترفض تعيين سلام فياض مبعوثا دوليا إلى ليبيا

السبت 11 فبراير 2017 09:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

واشنطن ترفض تعيين سلام فياض مبعوثا دوليا إلى ليبيا

قناة الأقصى - غزة 
 

أعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة أعاقت الجمعة في الأمم المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ هذا الأسبوع مجلس الأمن عزمه تعيين فياض على رأس بعثة إلى ليبيا للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن اتفاق سياسي.

وقالت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في بيان "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في "الكيان الصهيوني"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء هذا التعيين.

وأضافت هالي "من الآن فصاعدا، ستقوم الولايات المتحدة بالتحرك دعما لحلفائها ولن تطلق كلاما فقط".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أمهل مجلس الأمن حتى مساء الجمعة من أجل درس اقتراحه تعيين فياض خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ويأتي ذلك وسط مفاوضات دبلوماسية حول إدخال تغييرات على الاتفاق السياسي الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وأدى الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

من جهتها، نقلت ـ”القدس العربي” عن مسؤول دبلوماسي بالبعثة البريطانية إن فياض هو الاسم الوحيد المرشح للمنصب ولا منافس له.

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