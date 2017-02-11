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سيبحث ذلك مع الحمد الله الأحد

العمادي: سنقدم حلولًا لأزمة الكهرباء وقد نبني مشفى برفح

السبت 11 فبراير 2017 08:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

العمادي: سنقدم حلولًا لأزمة الكهرباء وقد نبني مشفى برفح

قناة الأقصى - غزة 
 

قال السفير القطري محمد العمادي إن بلاده تسعى إلى إنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة عبر تقديم حلول طويلة المدى، ملمحًا إلى إمكانية بناء مستشفى في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضح العمادي خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، الجمعة، أن من ضمن الحلول التي قدمتها لرئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله احتساب سعر الوقود الخاص بالكهرباء بسعر الشراء.

وأشار إلى أنه سيتوجه إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد المقبل للاجتماع مع الحمد الله لمناقشة مشكلة الكهرباء في القطاع، ووضع حلول على مدى سنوات.

ولفت السفير القطري إلى أن اللجنة قدمت عديد المقترحات لحكومة الوفاق من بينها خط 161، ومشاريع الطاقة البديلة، وتوصيل خط الغاز لمحطة التوليد في قطاع غزة.

وحول سير المشاريع القطرية في غزة، أكد أنها تسير بالشكل المطلوب، موضحًا أن دولته نفذت رزمة من المشاريع الكبيرة في قطاعات مختلفة في مدينة غزة.

وأكمل العمادي قائلًا: "منحة المليار دولار سيتم توجيهها في مجالات متعددة، ووفق الجوانب الأكثر حاجة في غزة.. مثال مدينة رفح بحاجة إلى مستشفى فمن الممكن أن تكون ضمن أولويات المنحة".

وتشرف اللجنة القطرية برئاسة العمادي على إعادة بناء منازل المتضررين من العدوان الصهيوني الأخير على غزة صيف 2014، بالإضافة لمشاريع إسكانية وأخرى تتعلق بالطرق والبنى التحتية.

وأعلن العمادي في زيارات سابقة لقطاع غزة عن عدة مشاريع لدعم غزة، ودشن افتتاح مشاريع أخرى دعمتها قطر.

وكانت الدوحة من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب مشاريعها السابقة لإعادة الإعمار التي تقدر بنصف مليار دولار قبل 3 سنوات، وتشمل تعبيد طرق غزة الرئيسة، وإقامة مدينة سكنية ومشفى متخصص.

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