4 إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات الضفة

أصيب شاب بالرصاص المغلف بالمطاط في وجهه، خلال مواجهاتٍ عصر اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال في محيط بلدية تقوع شرق بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة، فيما أصيب 3 آخرين في مادما جنوب نابلس.

وقال مراسلنا، إنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة تقوع في بيت لحم، أصيب خلالها شاب بالرصاص المغلف بالمطاط في وجهه ثم نقل للمستوصف الطبي في البلدة، وقدمت الإسعافات الأولية له، ووصفت حالته بالمستقرة.

وذكر أن الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، بينما بادرت الأخيرة لإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، وأغلقت المدخل الشمالي للبلدة، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منه