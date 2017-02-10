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الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 10 فبراير 2017 05:33 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقمع مسيرة بلعين الأسبوعية

قمعت قوات الاحتلال اليوم، المسيرة السلمية التي نظمت في بلعين غرب رام الله؛ إحياء للذكرى الـ12 لانطلاقة المقاومة الشعبية في القرية.

وقد انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرة شعبية من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من منطقة أبو ليمون، بمشاركة أهالي بلعين، ومتضامنين دوليين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وملصقات تحيي أهالي بلعين في الذكرى الثانية عشر لانطلاقة المقاومة الشعبية، وأخرى تطالب بجلاء الاحتلال، بتزامن مع ترديد الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وذكرت المصادر المحلية، أن الاحتلال اعترض المسيرة عند وصول المتظاهرين إلى بوابة الجدار الجديد، ما تسبب باندلاع مواجهات، قام خلال المشاركون بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال وإحراق إطارات السيارات.

وأوضحت أن طفلا وشابا أصيبا نتيجة مطاردة الاحتلال وسقوط الحجارة، وحالتهما طفيفة، بالإضافة إلى عدد كبير بحالات اختناق.

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