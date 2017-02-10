اعتصام إسنادي للقيق ومطالب باسترداد الجثامين بدورا

قناة الأقصى - الضفة المحتة



شارك عشرات المواطنين بعد ظهر الجمعة في اعتصام تضامني مع الأسير الصحفي محمد القيق الذي يواصل إضرابه عن الطّعام لليوم الخامس على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ومطالب باسترداد بقية جثامين الشهداء المحتجزة.

ونظّم الاعتصام أهالي شهداء انتفاضة القدس وسط مدينة دورا، رفع خلاله المشاركين صور القيق وصور شهداء وأسرى انتفاضة القدس.

وأكّدت والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور في كلمة لها أمام الوقفة على أنّ القيق جرى اعتقاله لنشاطه في قضية استرداد الجثامين، لافتة إلى أنّ الاحتلال يظنّ من خلال هذا الاعتقال أنّه سيسكت الفعاليات المطالبة باسترداد الجثامين، مشددة على أنّ أهالي الشهداء مستمرون في فعالياتهم، حتّى تسليم بقية الجثامين.

أمّا زوجة الصحفي القيق فأكّدت أنّ زوجها يخوض الإضراب لأنّه يدافع عن حقّ إنساني، وليس عن مطلب شخصي.

وأضافت: الاحتلال عاقب محمد لأنّه يقوم بدور إنساني في الدّفاع عن المقهورين والمضطهدين والمظلومين، من أهالي الشهداء وعوائلهم، الذين يحتجز الاحتلال أبناءهم في الثلاجات.