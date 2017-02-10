  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

اعتصام إسنادي للقيق ومطالب باسترداد الجثامين بدورا

الجمعة 10 فبراير 2017 02:03 م بتوقيت القدس المحتلة

اعتصام إسنادي للقيق ومطالب باسترداد الجثامين بدورا

قناة الأقصى - الضفة المحتة 
 

شارك عشرات المواطنين بعد ظهر الجمعة في اعتصام تضامني مع الأسير الصحفي محمد القيق الذي يواصل إضرابه عن الطّعام لليوم الخامس على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ومطالب باسترداد بقية جثامين الشهداء المحتجزة.

ونظّم الاعتصام أهالي شهداء انتفاضة القدس وسط مدينة دورا، رفع خلاله المشاركين صور القيق وصور شهداء وأسرى انتفاضة القدس.

وأكّدت والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور في كلمة لها أمام الوقفة على أنّ القيق جرى اعتقاله لنشاطه في قضية استرداد الجثامين، لافتة إلى أنّ الاحتلال يظنّ من خلال هذا الاعتقال أنّه سيسكت الفعاليات المطالبة باسترداد الجثامين، مشددة على أنّ أهالي الشهداء مستمرون في فعالياتهم، حتّى تسليم بقية الجثامين.

أمّا زوجة الصحفي القيق فأكّدت أنّ زوجها يخوض الإضراب لأنّه يدافع عن حقّ إنساني، وليس عن مطلب شخصي.

وأضافت: الاحتلال عاقب محمد لأنّه يقوم بدور إنساني في الدّفاع عن المقهورين والمضطهدين والمظلومين، من أهالي الشهداء وعوائلهم، الذين يحتجز الاحتلال أبناءهم في الثلاجات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة من الوقفة

الخليل: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
صورة من الاعتصام

أهالي القطاع في اعتصام رفضا لضريبة البلو: أضيئوا غزة
564567489789789798

اعتصام شعبي أمام مقر الإسكوا ببيروت ضد قرارات الأونروا
c016b39f91ac0a3070fff667183fb370

أمن السلطة ينصب حواجز على مداخل المدن لمنع اعتصام المعلمين
thumb

اعتصام ببيروت ضد تقليصات الأونروا

الأخبار الرئيسية

منذ 4 دقائق

استشهاد أسير فلسطيني في مستشفى بيلنسون
منذ ساعتين

محاولة دهس جنود قرب الخليل وفرار المنفذ
منذ 5 ساعات

الظلام المفتعل .. فيلم يكشف المفتعل الحقيقي لأزمة الكهرباء بغزة
منذ 7 ساعات

الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية "بتاح تكفا" بنابلس
منذ 16 ساعة

هنية: تصرفات الاحتلال الحمقاء قد تخلق أزمات أكبر مستقبلا
منذ 16 ساعة

مصر تفتح معبر رفح السبت ولـ3 أيام

مقالات

الأسرى أولاً

الأسرى أولاً

د.يوسف رزقة
صفقة وفاء الأحرار "2"

صفقة وفاء الأحرار "2"

د. عصام شاور
استدراك

استدراك

خالد معالي
غول الاستيطان

غول الاستيطان

د.يوسف رزقة