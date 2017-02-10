الظلام المفتعل .. فيلم يكشف المفتعل الحقيقي لأزمة الكهرباء بغزة

قناة الأقصى - خاص



عرضت قناة الأقصى الفضائية، الخميس، فيلم حمل عنوان "الظلام المفتعل" عن مشكلة أزمة الكهرباء في قطاع غزة .



وعرض الفيلم في بدايته نسبةً وتناسبًا بين المصادر المتوفرة للكهرباء وبين الأحمال على شركة توزيع الكهرباء موضحًا ذلك بالأرقام حسب إحصائياتٍ دقيقة .



وكشف عن المتسبب الحقيقي بالأزمة، ودعم ذلك بالأدلة والبراهين والتسجيلات الصوتية والوثائق العلنية منها والسرية .



كما وناقشَ ذلك مع مجموعة من المحللين الاقتصاديين، والمسؤولين القائمين على شركة الكهرباء، والذين أدلوا بشهاداتهم وآرائهم .



وطرح الفيلم مجموعة من الحلول لجعل كفة الميزان بين المصادر والأحمال تتساوى وبالتالي تُحل مشكلة الكهرباء في حال نُفِّذت تلك الحلول .



ونضع بين أياديكم متابعينا الكرام في أسفل هذا الخبر فيلم الظلام المفتعل .