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الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية "بتاح تكفا" بنابلس

الجمعة 10 فبراير 2017 08:04 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية "بتاح تكفا" بنابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة خمسة مواطنين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاثة على علاقة بمنفذ عملية "بتاح تكفا" التي أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد ساعات من وقوع العملية التي نفذها أحد أبناء البلدة وهو صادق عويضة (19 عاما)، وداهمت منزله، وأخضعت أفراد عائلته للاستجواب.

كما اعتقلت الشابين راضي عبد الرؤوف الجاغوب (19 عاما)، وأدهم لطفي غازي عديلي (19 عاما)، وهما من أصدقاء منفذ العملية، بعد مداهمة منزليهما.

كما اقتحمت بلدة أوصرين المجاورة، واعتقلت سامر روحي عديلي (24 عاما) وصادرت سيارته، بحجة قيامه بنقل منفذ العملية إلى بلدة عزون قرب قلقيلية، قبل توجهه لتنفيذ العملية.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها، واعتقلت مواطنين، عرف منهما سليم العكة.

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