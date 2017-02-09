عملية "تل أبيب" تُعيد الزخم للانتفاضة وتُربك حسابات الاحتلال

قناة الأقصى – خاص



بعد أن اعتاد الكيان الصهيوني، أن يدّعي تراجعًا كبيرًا في عمليات الانتفاضة الفلسطينية، وأنها بدأت تخمد منذ الربع الأخير من عام 2016، تعود العمليات الفدائية القوية لتهزّ أمن الكيان وتربك حساباته.

وشكلت العملية الفدائية المزدوجة في "تل أبيب" مساء الخميس، والتي نفذها شابٌ فلسطيني من الضفة، صفعة قوية للأمن الصهيوني، حيث استطاع الفدائي أن يدخل سلاح كارلو محلي الصنع، إلى قلب مدينة "تل أبيب" المحتلة، وينفذ عملية إطلاق نار وطعن مزدوجة موقعا 7 إصابات بين المستوطنين.

ووفق ما ذكره الإعلام العبري، فإن الشاب الفلسطيني استخدم سلاح كارلو محلي الصنع أطلق النار من خلاله تجاه جموع المستوطنين في مدخل سوق بيتح تكفا شمال "تل أبيب"، ثم هاجم الصهاينة بواسطة مفك طعن فيه عددا آخر، قبل أن يعتقله الجيش.

وتمكن قوة العملية التي أرعبت الصهاينة، في مدى هشاشة أمن الكيان أمام شاب فلسطيني من الضفة المحتلة، وكيف أنه استطاع الدخول بسلاحه وأداة الطعن لقلب المدينة المحتلة ويوقع هذا العدد من الإصابات التي أُفصِح عنها.

عمليات إطلاق النار "تهديدٌ مركزي"

ومؤخرا اعتبر الجيش الصهيوني، أن عمليات إطلاق النار شكلت "تهديدا مركزيا" خلال العام الماضي وهو العام الثاني من انتفاضة القدس، ورغم توقعه باستبعاد وقف هذه العمليات، وزعمه الاستعداد لأيّ خطر على المستوطنين والجنود، وقعت عملية "تل أبيب" المزدوجة.

وخلال الأشهر الأخيرة، استمرت المواجهات مع قوات الاحتلال، والتي تركزت في غالب الأحيان في مناطق الضفة، وينفذ خلالها عمليات إطلاق نار وإلقاء لعبوات محلية الصنع.

ويسعى الكيان الصهيوني جاهدا لوأد الانتفاضة التي لم تهدأ، ليُفاجئ في كل حين بعمليات غير متوقعة، كما حصل منذ أسابيع، في العملية البطولية الكبيرة، التي نفذها الشهيد فادي القنبر من جبل المكبر بالقدس.