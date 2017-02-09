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7 إصابات في عملية فدائية مزدوجة بسوق في "تل أبيب"

الخميس 09 فبراير 2017 05:29 م بتوقيت القدس المحتلة

7 إصابات في عملية فدائية مزدوجة بسوق في "تل أبيب"

أصيب 7 مستوطنين صهاينة مساء الخميس، في عملية فدائية مزدوجة، بسوق بتاح تكفا شمال تل أبيب المحتلة.

وقالت القناة العبرية الثانية إن شخصا فلسطينيا من الضفة المحتلة، أطلق النار على المستوطنين، ثم طعن عددا منهم قبل أن يُعتقله الجيش.

وأضاف آلون بن دافيد المراسل العسكري في القناة العاشرة إن المنفذ أطلق النار على مدخل سوق بيتح تكفا شمال تل أبيب ثم هاجم المستوطنين بالطعن.

وذكرت وسائل الإعلام العبري أن منفذ العملية فلسطيني من سكان قرية بيتا الفوقا وأطلق النار بواسطة سلاح كارلو محلي الصنع، إضافة لمفك طعن فيه المستوطنين.

يتبع...

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