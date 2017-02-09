القناة العاشرة تكشف عروض الاحتلال بشأن صفقة الأسرى

كشفت القناة العبرية العاشرة، الليلة الماضية، عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى التي عرضها الاحتلال على حركة حماس عبر عدة وسطاء كما كشفت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة لأول مرة عن القضية.

وقال المحلل العسكري للقناة ألون بن دافيد، إن الصفقة تشمل إعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول والأسيرين أبراهام منغستو وهاشم السيد.

وأضاف أن الاحتلال عرض على حماس الإفراج عن 80 فلسطينيا أعادت اعتقالهم بعد أن تم الإفراج عنهم إبان صفقة الجندي جلعاد شاليط وإبعادهم إلى قطاع غزة وهو ما رفضته حركة حماس وأصرت على إبقائهم في الضفة الغربية.

وبين أن العرض الصهيوني يشمل الإفراج عن الفلسطينيين الذين اعتقلوا إبان حرب غزة في صيف 2014، وكذلك إعادة جميع الجثث التي احتجزت خلال تلك الحرب.

وأكد بن دافيد أن حماس رفضت تلك العروض وطالبت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين وتم إصدار أحكام بحقهم. مبينا أن الاحتلال رفضت إبداء أي استعداد للنظر في هذه القضية.

ورأى المحلل العسكري الصهيوني أن حالة الدفء في العلاقات بين مصر وحماس قد يفتح آفاقا لإجراء مفاوضات غير مباشرة وجدية في قضية ملف الأسرى لكن حتى اللحظة لا يوجد أي اختراق حقيقي في الملف.

ونوه إلى أنه "يبدو أن حماس غير مستعدة الآن لاتخاذ أي قرارات وتنتظر حتى تختار قيادة جديدة".

وادعى أنه إن تم اختيار إسماعيل هنية في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس فإن المتوقع أن يلجأ الجناح العسكري للحركة بالتشدد في موقفه حيال ملف صفقة التبادل.