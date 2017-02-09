7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الخميس، سبعة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد، بحسب ما أفادت إذاعة صوت الأسرى.

وذكرت أن الأسرى، هم: الأسير أحمد محمد زهدي مرشود (33 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد نعيم سلمان قواسمة من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

من مدينة بيت لحم، الأسير محمد حسن محمد عيسى المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رزق عبد الله محمد عيسى المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الأسير خالد محمد الطبش المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير طارق خالد محمد البطش من المعسكر الغربي المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى 16 عامًا في السجون

والأسيرة الطفلة ملك سلمان (17 عامًا) من بيت صفافا بالقدس المحتلة التي لاتزال موقوفة حتى الآن ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت عامًا متكاملاً في سجون الاحتلال.