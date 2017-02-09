الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من المواطنين الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين موزعين كالتالي 4 من المزرعة القبلية ، 1 تقوع ، 3 دورا- الخليل.

وفي هذا السياق؛ نشرت مصادر محلية أسماء بعض المعتقلين وهم سامر الديسي ومحمد الديسي من كفر عقب في القدس المحتلة ، محمد ابراهيم العمور من تقوع في بيت لحم، ونافذ الشوامرة من دورا في الخليل، ومحمد انور حنون من المزرعة القبلية في رام الله .

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام ومداهمات بشكل يومي في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.