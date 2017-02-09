  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

الخميس 09 فبراير 2017 09:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من المواطنين الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين موزعين كالتالي  4 من المزرعة القبلية ، 1 تقوع ، 3 دورا- الخليل.

وفي هذا السياق؛ نشرت مصادر محلية أسماء بعض المعتقلين وهم سامر الديسي ومحمد الديسي من كفر عقب في القدس المحتلة ، محمد ابراهيم العمور من تقوع في بيت لحم، ونافذ الشوامرة من دورا في الخليل، ومحمد انور حنون من المزرعة القبلية في رام الله .

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام ومداهمات بشكل يومي في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الأسير أنس الأقرع

الاحتلال يحكم على الأسير أنس الأقرع بالسجن 15 عاماً
الاستيطان المستوطنات في القدس

بلدية الاحتلال في القدس تصادق على بناء 181 وحدة استيطانية
0974f3a0ebca8f26c7afc7d6744aa488

اعتقال 12 فلسطينيا بمداهمات بالضفة
1589adeeea349c_MGEJFLKOIHPQN

آليات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 109

الصحة: الاحتلال يمنع إدخال غاز التخدير لمستشفيات القطاع

الأخبار الرئيسية

منذ 47 دقيقة

شهيدان و 5 إصابات في غارة صهيونية جنوب رفح
منذ 17 ساعة

أبو مرزوق: على الكيان احترام صفقة "وفاء الأحرار" قبل الحديث عن صفقة جديدة
منذ 14 ساعة

الاحتلال يحكم على الأسير أنس الأقرع بالسجن 15 عاماً
منذ 16 ساعة

بلدية الاحتلال في القدس تصادق على بناء 181 وحدة استيطانية
منذ 22 ساعة

ما الذي أعدته كتائب القسام على حدود غزة؟
منذ 19 ساعة

استشهاد مسن دهسه مستوطن ببيت لحم

مقالات

الأسرى أولاً

الأسرى أولاً

د.يوسف رزقة
صفقة وفاء الأحرار "2"

صفقة وفاء الأحرار "2"

د. عصام شاور
استدراك

استدراك

خالد معالي
غول الاستيطان

غول الاستيطان

د.يوسف رزقة