سقوط رشقة صاروخية على مدينة إيلات المحتلة جنوب فلسطين

قناة الأقصى- فلسطين المحتلة

أفادت القناة العبرية العاشرة بتعرض مدينة إيلات جنوب أراضينا المحتلة عام 1948 لرشقة صاروخية مساء أمس الأربعاء.

وأشارت القناة إلى أن صفارات الإنذار سمعت في أرجاء المدينة، وأنه تم إخلاء فندقين فور سماع الانفجارات.

وقال الناطق باسم جيس الاحتلال إن دفعة من الصواريخ أطلقت من منطقة جنوب سيناء المحاذية للمدينة.

وأوضح أن 4 صواريخ أطلقت على المدينة، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت 3 منها، فيما سقط الرابع في منطقة مفتوحة

وحمّل مسؤولية إطلاق الصواريخ لتنظيم الدولة الذي ينشط في مناطق متفرقة من شبه جزيرة سيناء.

وفي وقت لاحق، أفاد موقع "0404" بإصابة عدد من المستوطنين بالهلع نتيجة الرشقة الصاروخية المفاجئة لسكان المدينة.