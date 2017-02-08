الطفل الفلسطيني محمد الشيخ يحطم رقم جينيس القياسي

قناة الأقصى - غزة

تمكن الطفل العنكبوت محمد الشيخ من قطاع غزة من تحطيم الرقم القياسي بتقديم أكبر عدد من الدورات حول الجسم بوضعية الصدر على الأرض، ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، خلال عرض جماهيري نظم في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، برعاية من شركة الوطنية موبايل.

وقدم الطفل الشيخ عرضا لحركات ذات مرونة عالية يعجز الأشخاص العاديون عن تقديمها، وسط حضور كبير من أهله وعائلته، ووفد من الوطنية موبايل، وآخر من شركة Orange Jordan، إضافة إلى حكام موسوعة جينيس العالمية الذين رصدوا حركات الطفل العنكبوت.

محمد الشيخ من مواليد 2003 في مدينة غزة، لاعب ليونة وفن الاكروبات، شارك في العديد من المهرجانات والمسابقات الداخلية والخارجية خاصة افتتاح كأس النرويج.