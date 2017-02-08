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الاحتلال يحكم على الأسير أنس الأقرع بالسجن 15 عاماً

الأربعاء 08 فبراير 2017 07:15 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحكم على الأسير أنس الأقرع بالسجن 15 عاماً

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

حكمت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف شيقل على الأسير أنس الأقرع (18 عانًا) من قرية قبلان بمدينة نابلس، بدعوى الإقدام على عمليّة طعن بالقرب من باب الخليل في القدس المحتلة في 11 مارس 2016.

وأشارت لائحة الاتّهام إلى أنّ الأقرع دخل الكيان، "خلافًا للقانون"، لعدم حيازته تصريح دخول، 'بنيّة قتل صهاينة كما جاء في اللائحة.

وأوضحت لائحة الاتّهام أنّ الأقرع، حين وصوله لباب الخليل في القدس، كتب تدوينة على حسابه الخاصّ على شبكة التّواصل الاجتماعيّ، فيسبوك، أعلن فيها نيّته الإقدام على تنفيذ عمليّة ضدّ مستوطن في القدس المحتلة، مودّعًا أمّه وأقاربه وبلدته.

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