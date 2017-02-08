الحكم على الأسيرة نجوان عودة بالسجن 18 شهراً

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني حكماً بحق الأسيرة نجوان عودة؛ بالسجن الفعلي لـ(18 شهراً)، وغرامة مالية بقيمة (100 ألف شيقل) مع وقف التنفيذ.

وأشار نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أنه من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسيرة عودة في تاريخ العاشر من شباط/ فبراير الجاري، لإتمامها للمدة المحكومة بها.

يذكر أن الأسيرة عودة، من مدينة البيرة، وكانت قوات الاحتلال اعتقلتها بتاريخ 7 أيلول 2015 بعد توجيه عدد من التهم لها، أبرزها العمل في "مؤسسة محظورة"، علماً أنها موظفة في جمعية قطر الخيرية.