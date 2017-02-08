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دول عدة تواصلت معنا بشأن الأسرى الصهاينة لدينا

أبو مرزوق: على الكيان احترام صفقة "وفاء الأحرار" قبل الحديث عن صفقة جديدة

الأربعاء 08 فبراير 2017 03:57 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق: على الكيان احترام صفقة "وفاء الأحرار" قبل الحديث عن صفقة جديدة

قناة الأقصى - غزة

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق لـ "المونيتور" أنّ دولاً عدّة تواصلت مع الحركة بخصوص الأسرى الصهاينة لديها، مشدّداً على أنّ رد الحركة على تلك الدول أن على الكيان احترام اتفاقيّة تبادل الأسرى الأخيرة عام 2011م، حتّى يتمّ البدء في الحديث مع أيّ وسيط لتناول قضية الأسرى الصهاينة الجدد.

وفيما يتعلّق بنتائج زيارة حماس الأخيرة لمصر أكّد أبو مرزوق أنّه تمّ استعراض معظم الملفّات ذات العلاقة كالمصالحة والوضع السياسي في الإقليم والوضع الدولي، والسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، ومعبر رفح وتزويد مصر لقطاع غزة بحاجاته المختلفة ومن ضمنها الكهرباء.

وجدد أبو مرزوق تأكيد الحركة على عدم تدخلها في شؤون مصر الداخلية بأي حال من الأحوال، مبيناً أن قطاع غزة لن يكون مأوى أو ممرّاً أو قاعدة لأي أذى لمصر، وأن بندقية الحركة ليست لها إلا وجهة واحدة وهي الاحتلال.

وأكد على دعم الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الضفة والقطاع، معتبراً أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر ضروري لإجراء الانتخابات كافة (المجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي والمحلية).

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