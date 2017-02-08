أجهزة السلطة في الضفة تعتقل طالبين جامعيَين ومحرراً

قناة الأقصى - رام الله

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية طالبين جامعيَين وأسيرا محرراً، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة النجاح أنس اشتية من قرية تل بعد استدعائه للمقابلة أمس، فيما تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الطالب في جامعة النجاح همام فتاش لليوم الـ52 على التوالي، والطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات مـؤمـن غلمـة لليوم الثالث توالياً.

وفي طولكرم اعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات أحمد أبو جاموس مساء أمس، إلى ذلك اعتقل جهاز المخابرات في رام الله الطالب في جامعة بيرزيت أنس حجاج الطالب كلية الهندسة بعد استدعائه للمقابلة.

وأما في الخليل فتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المهندس سعيد الحرباوي منذ عدة أيام بعد الوقفة الاحتجاجية أمام المسكوبية.