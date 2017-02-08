آليات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 109

قناة الأقصى - النقب المحتل

هدمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب الفلسطينية غير المعترف بها في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، وذلك للمرة الـ 109 على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها وحدات الهدم "يوآف" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، وجرافات وصلت في ساعات الصباح إلى مدخل القرية، وقامت بمحاصرتها؛ قبل أن تشرع بعملية الهدم.

وبينت المصادر أن آليات الاحتلال باشرت بهدم العرائش، التي يحتمي فيها السكان، دون سابق إنذار، "وشرّدت سكانها والذين أغلبهم نساء وأطفال".

وكانت آليات الاحتلال، قد هدمت القرية ذاتها للمرة الـ 108 على التوالي، في 12 يناير الماضي وتركت الأهالي في العراء داخل مقبرة القرية التي يلجأ لها السكان للاحتماء بها أثناء كل عملية هدم للقرية.

والعراقيب؛ هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة 48)، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف بها سلطات الاحتلال، وتستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمرّ ببناء تجمّعات استيطانيّة لصالح اليهود في النقب.

وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل أول مرة من قبل الجرافات الإسرائيلية في 27 يوليو 2010، حيث هدمت عشرات المنازل وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.

وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات، كأجرة لآلياتها التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في عملية الهدم الأول.

وينظم سكان العراقيب مظاهرة مساء كل يوم أحد، للمطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على القرية.