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لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا

القسام: تلقينا عروضا صهيونية لصفقة تبادل جديدة

الأربعاء 08 فبراير 2017 12:31 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام: تلقينا عروضا صهيونية لصفقة تبادل جديدة

قناة الأقصى - غزة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تلقت مؤخرا عروضا صهيونية مختلفة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى جديدة مقابل جنودها الأسرى في غزة.

وبحسب قناة الجزيرة القطرية، فإن قيادي في القسام، قال لها: "إن الأعداد والصيغة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن للصفقة المقترحة لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة، وأنه لا صحة لما نشره الكيان حول عرض إنجاز الصفقة مقابل تسهيلات تجارية.

وأضاف القيادي: "أن هذه الأخبار تأتي في إطار الحرب النفسية في ظل إصرار المقاومة على مطالبها، مشددا على أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية إنسانية ووطنية ولن تحل إلا بالإفراج عنهم".

وتابع: "الكتائب أصدرت تعليماتها لوحدة الظل القسامية المسؤولة عن تأمين الجنود الصهاينة الأسرى في غزة بأن تأخذ في عين الاعتبار الانتهاكات الأخيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

يذكر أن القسام عرضت العام الماضي صورا لأربعة جنود صهاينة وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حماس أن أي مفاوضات مع الاحتلال تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرا".

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