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تقرير صهيوني يتحدث عن تعاظم قوة حماس بشكل ذكي..

ما الذي أعدته كتائب القسام على حدود غزة؟

الأربعاء 08 فبراير 2017 10:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

ما الذي أعدته كتائب القسام على حدود غزة؟

قناة الأقصى - غزة

قالت القناة العبرية الثانية إن قوة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة "تعاظمت"؛ لا سيما على صعيد تجديد وزيادة التسلح والتقدم والبناء.

وأفاد تقرير القناة بأن الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "يتعامل بشكل ذكي وشجاع جدًا بصورة واضحة أكثر من ذي قبل، مشيرة إلى إنها رصدت خلال 846 يومًا؛ منذ 2014، الوضع الأمني على حدود قطاع غزة، وعملية تطور معسكرات تدريب "القسام" ونقاط المراقبة الحدودية.

واعتبرت أن التطور في عمل وأداء مقاتلي "كتائب القسام" بأنه تم "بذكاء وتصميم مستمرين"، لافتة إلى أن "حماس" أوجدت لنفسها أبراج مراقبة ومبان اقتربت كثيرا من السلك الفاصل.

وعلّقت شخصية رفيعة في جهاز المخابرات الصهيوني العام "شاباك" على ما جاء في التقرير، بالقول "حماس جاهزة أكثر اليوم، وهي تجهز نفسها كجيش بكل ما تعنيه الكلمة"، لافتة إلى أن "حماس بنت لنفسها قوة عسكرية غير مسبوقة تتكون من حوالي 30 ألف مقاتل، موزعين على ست كتائب"، موضحة أن "أهمها وأكثرها خبرة قتالية هي كتيبة رفح".

ووفق القناة العاشرة، فإن الصور من المناطق الحدودية القريبة من الجدار تظهر وجود معسكر كل 200 متر.

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