اعتقال 12 فلسطينيا بمداهمات بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، 12 مواطنا فلسطينيا، عقب دهم مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية أن الاعتقالات طالت فلسطينيًا من ضاحية "ذنابة" شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وأربعة مواطنيبن من بلدتي بيت فجار وحوسان بمدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وطالت الاعتقالات أيضا فلسطينيًا من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، وثلاثة من بلدة يطا جنوبي المدينة جنوب الضفة المحتلة.

وفي نابلس شمالا، قامات قوات الاحتلال مساء أمس باقتحام بلدة سبسطية شمالي المدينة واعتقلت الشابيْن مؤمن كيوان، ولؤي كايد.