زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم جنوب القطاع

استهدفت زوارق الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيد على شواطئ رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها صوب الصيادين ومراكبهم في بحر خان يونس شمال رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.
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الأربعاء 08 فبراير 2017 01:31 ص بتوقيت القدس المحتلة
استهدفت زوارق الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيد على شواطئ رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها صوب الصيادين ومراكبهم في بحر خان يونس شمال رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.
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