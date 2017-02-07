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أبو نعيم يعطي تعليماته بزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية

الثلاثاء 07 فبراير 2017 05:29 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو نعيم يعطي تعليماته بزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية

قناة الأقصى – قطاع غزة

أ صدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم تعليماته لقيادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المبذولة على الحدود الفلسطينية المصرية بما يُعزز الضبط والسيطرة على الحدود.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نظمتها قيادة الوزارة، ظهر الثلاثاء، في إطار تفقد الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية والاطلاع على انتشار الأجهزة الأمنية.

وشارك في الجولة إلى جانب اللواء أبو نعيم كلّ من قائد قوات الأمن العام اللواء ركن حسين أبو عاذرة، وقائد قوات الأمن الوطني العميد نعيم الغول ومساعد مدير عام جهاز الأمن الداخلي لشئون المحافظات، والمتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات الشرطية في محافظة رفح وضباط من هيئة أمن الحدود.

بدوره، أكد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أن الداخلية لديها سياسة ثابتة في حفظ أمن واستقرار القطاع وخاصة الحدود وألا يكون هناك أي تهديدات.

وقال البزم في تصريح لـ"موقع الداخلية" إنَّ "هدف الجولة التفقدية الاطلاع على سير عمل القوات الأمنية العاملة في ضبط الحدود"، مُشيراً إلى أن اللواء أبو نعيم تفقد الحدود الفلسطينية المصرية واطلع على حجم الجهد المبذول من قبل القوات الأمنية العاملة على طول الحدود، كما استمع إلى شرح مفصل لطبيعة عمل الأجهزة الأمنية ودورها في تأمين الحدود مع مصر.

ولفت البزم إلى أن وكيل الوزارة أصدر تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات وبذل مزيد من الاحتياطات الأمنية للمحافظة على استقرار المنطقة الحدودية.

وجدد المتحدث باسم الداخلية تأكيده على حرص الوزارة أن تكون حدود القطاع مع مصر هادئة لا تُهدد الاستقرار المصري أو الفلسطيني.

أبو نعيم يعطي تعليماته بزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية
أبو نعيم يعطي تعليماته بزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية
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