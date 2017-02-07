أجهزة السلطة تعتقل جامعيًا وتستدعي مواطنَين

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة المحتلة طالباً جامعياً، بينما استدعت مواطنَين اثنين للتحقيق في مقراتها على خلفية سياسية.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة النجاح الوطنية عبادة جمال نصر.

وفي سلفيت، استدعى جهاز الأمن الوقائي الشاب بلال علي عاصي، علمًا أنه أُفرج عنه من سجون المخابرات قبل أيام، وأُفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 3 أسابيع، وهو نجل الشهيد علي عثمان عاصي.

وفي محافظة قلقيلية، استدعى الأمن الوقائي الشاب حسن كمال شواهنة (24 عامًا) من بلدة كفر ثلث، وهو طالب دراسات عليا في جامعة النجاح الوطنية.

وأقدم ذات الجهاز في قلقيلية على تمديد اعتقال المعتقل السياسي أدهم شواهنة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.