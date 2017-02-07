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قوات النظام السوري تقصف تجمعا فلسطينيا في درعا

الثلاثاء 07 فبراير 2017 02:23 م بتوقيت القدس المحتلة

قوات النظام السوري تقصف تجمعا فلسطينيا في درعا

قناة الأقصى - دمشق

قصفت قوات النظام السوري حي طريق السد الذي يضم تجمعاً للاجئين الفلسطينيين في ريف درعا بصاروخ أرض أرض "فيل"، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن ذلك تزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية من جهة، والجيش النظامي من جهة أخرى على أطراف المخيم والبلدات المجاورة له.

ويكثف النظام السوري من استهدافه لمخيم درعا مستخدماً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والصاروخية وأسطوانات الغاز، مما خلف دماراً كبيراً بمنازل وممتلكات المدنيين.

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