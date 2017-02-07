إدانات محلية ودولية لقانون سرقة الأراضي الفلسطينية

قناة الأقصى - خاص

أدانت جهات دولية وعربية ومحلية، مصادقة البرلمان الصهيوني "الكنيست" على قانون شرعنة الاستيطان الذي يسمح للاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية من أصحابها الأصليين لصالح المستوطنين.

وصادق الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، ليلة الثلاثاء، على القانون الذي يشرعن المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة المحتلة، بحيث يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" اليمينية، في أعقاب إخلاء بؤرة عامونة الاستيطانية وسط الضفة، بعد إصدار قرار قضائي بأنها تقع على أملاك فلسطينية، بينما صادق نتنياهو وليبرمان على انشاء 3 آلاف وحدة استيطانية في وقت التركيز الصهيوني على إخلاء بؤرة عامونة، لإرضاء الشارع الصهيوني واستكمال مسلسل سلب الأراضي.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بدورها إقرار القانون واعتبرته إرهابا منظما، وعربدة صهيونية، واستمرارا للعدوان الصهيوني السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، تعقيبا على إقرار القانون العنصري، إنه يأتي لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان.

ودعا القانوع كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول الصهيوني على الأرض الفلسطينية وبشتى الطرق وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.

لترفع السلطة يدها عن الشعب ليقاوم

أما محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، فهاجم السلطة الفلسطينية على دورها في الضفة، وقال إن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب أن يُقاوم المحتل ويحمي أرضه وممتلكاته.

وقال الهندي في تصريح صحفي، إن على السلطة أن تخجل من ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة خدمة للمحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم.

وتابع: "(إسرائيل) تبني كل يوم مستوطنات وتسن قوانين عنصرية بينما السلطة تلاحق المقاومة ثم تتوجه للمؤسسات الدولية تتوسل إنصافها!، إذا لم نساعد أنفسنا ونحمي حقوقنا ونوحد على المقاومة صفوفنا فلن ينصفنا أو يدافع عنا الآخرين".

من جانبه، أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست على القانون الذي يأتي لإرضاء المستوطنين.

وقال إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، وإن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية.

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري رأى أن مصادقة الكنيست على قانون يُشرع المستوطنات وسلب الممتلكات والأرض من أصحابها الشرعيين، من أخطر القوانين على الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري في تصريح له، أن هذا القانون يأتي متناقضا بشكل فاضح مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي لا يجيز الاستيطان، وتحدٍ واضح لكل القرارات والقوانين الدولية وتجاوزها دون أي اعتبار.

إدانات دولية وعربية

ودوليا، أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست على "قانون شرعنة 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة".

وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي يواصلها الكيان بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد "بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين"، وفق قولها.

أما عربيا فأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القانون الصهيوني، مؤكدا أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال ويُجسد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح له الثلاثاء، إن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين.

وقال إن أبو الغيط يعتبر أن حكومة الاحتلال أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف.