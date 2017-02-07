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حماس: إقرار الاحتلال لقانون شرعنة الاستيطان "إرهاب منظم"

الثلاثاء 07 فبراير 2017 10:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: إقرار الاحتلال لقانون شرعنة الاستيطان "إرهاب منظم"

قناة الأقصى - غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار الاحتلال الصهيوني قانون شرعنة الاستيطان واعتبرته إرهابا منظما، وعربدة صهيونية، واستمرارا للعدوان الصهيوني السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن هذا القانون يأتي لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان، مشددا على عدم شرعية الاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين 

وأكد القانوع في تصريح صحفي على عدم شرعية هذا القانون، مبيناً أن الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان وتضع له حد سواء على المستوى الوطني أو الدولي شجع العدو الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته.

 ودعا كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول الصهيوني على الأرض الفلسطينية وبشتى الطرق وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.

كما دعا إلى التحرك في كل الاتجاهات، ومع كافة المستويات إقليميا ودوليا لفضح مخططات العدو وخلق أكبر حالة إسناد لشعبنا وحقوقه وعدالة قضيته وتعزيز صموده على أرضه.

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