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الكنيست يصادق على قانون شرعنة المستوطنات

الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الكنيست يصادق على قانون شرعنة المستوطنات

قناة الأقصى - وكالات

صادق الكنيست الليلة على قانون شرعنة المستوطنات بأغلبية 62 صوتا مقابل 52 صوتا عارضوا القانون، وذلك بعد أشهر من تأجيل التصويت على القانون المثير للجدل.

ووصف أعضاء بالائتلاف الحكومي الصهيوني المصادقة باللحظة التاريخية لمستقبل الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، حيث يتيح القانون  الذي صُودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة شرعنة حوالي 50 بؤرة استيطانية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين.

كما يسمح القانون بالبقاء في أراضي ثبتت ملكيتها لمواطنين فلسطينيين دون إخلائها مع تعويضهم إذا ما اثبتوا ملكيتهم لها.

في حين لا يشمل القانون البؤرة الاستيطانية التي أخليت مؤخراً قرب رام الله وتسمى "عمونا" ، ضمن تفاهم بين أقطاب الحكومة.

وتعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقت سابق الليلة بالمصادقة على القانون مع رغبته بحضور التصويت إلا أن جدوله الزمني ببريطانيا لم يسمح له، وذلك في ختام لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء البريطانية "ترزي مي".

فيما تعهدت منظمات يسارية صهيونية بالالتماس للمحكمة العليا منعاً لتطبيق القانون ومن بينها منظمة "السلام الآن" التي وصفت القانون بوصمة العار على جبين الكنيست.

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