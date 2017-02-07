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"علماء فلسطين" تستنكر تصريحات غوتيريس بشأن القدس

الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

"علماء فلسطين" تستنكر تصريحات غوتيريس بشأن القدس

قناة الأقصى - غزة

استنكرت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة تصريحات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن القدس ومنع الأذان فيها، ونظمت وقفة احتجاجية بحضور جمع من العلماء والوجهاء ورجال الإصلاح.

ودعا رئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس علماء الأمة للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأقصى المبارك من تدنيس واعتداءات متواصلة من الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن "صمت الأمة بحكامها وعلمائها أدى إلى تجرؤ العدو على المساس بكل مقدساتنا، بما فيها الأذان الذي يرفع من مآذن القدس والمساجد في الأراضي المحتلة"، وشدد على أن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير الأقصى وفلسطين من الاحتلال.

وأضاف بيان رابطة علماء فلسطين أن "تصريح الأمين العام ليدل دلالة قاطعة على أن الاتكال على هذه المؤسسة صاحبة المزاعم العديدة برعايتها لحقوق الإنسان وحرية الأديان، سيفقدنا ما تبقى لنا من كرامة وانتماء لهذا الدين العظيم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال قبل أيام في مقابلة مع الإذاعة الصهيونية إنه يؤمن "بالصلة بين القدس واليهود"، وأضاف أن "الهيكل المقدس في القدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديا".

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