القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية

قناة الأقصى - قطاع غزة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، إلى العلا أحد مجاهديها الأبطال من مخيم النصيرات وسط القطاع، والذي توفي بعد إجرائه لعملية جراحية.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري :"إن الشهيد عطا محمود الهرباوي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ارتقى إلى العلا بعد إجرائه لعملية جراحية.

وأضافت" ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.