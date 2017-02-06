الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور : القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية

الإثنين 06 فبراير 2017 11:29 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية

قناة الأقصى - قطاع غزة

زفت كتائب  الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، إلى العلا أحد مجاهديها الأبطال من مخيم النصيرات وسط القطاع، والذي توفي بعد إجرائه لعملية جراحية.
وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري :"إن الشهيد عطا محمود الهرباوي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ارتقى إلى العلا بعد إجرائه لعملية جراحية.
وأضافت" ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".
وسألت  الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.
القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية
القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية
القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية
القسام يزف مجاهداً توفي بعد إجرائه لعملية جراحية
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الانفاق

تسليم الجزء الثاني لتقرير المراقب الصهيوني حول أنفاق القسام

تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة الأخيرة

الزهار: كتائب القسام ضربت منظومة أمن الكيان في مقتل

القسام يشيّع جثمان الشهيد عصام الأغا

الأسير عزمي نفاع يجري عملية جراحية

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات التصعيد الأخير
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لعمليات خطف وإطلاق نار
منذ 5 ساعات

حماس ترصد انتهاكات الاحتلال والسلطة خلال يناير
منذ 7 ساعات

مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين شرقي دير البلح
منذ 8 ساعات

الأسير الصحفي محمد القيق مضرب عن الطعام للمرة الثانية
منذ 9 ساعات

غارتان للاحتلال على هدفين شمال القطاع

مقالات

استدراك

استدراك

خالد معالي
غول الاستيطان

غول الاستيطان

د.يوسف رزقة
الاتحاد الأوروبي والرواتب

الاتحاد الأوروبي والرواتب

د. عصام شاور
انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح