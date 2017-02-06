حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات التصعيد الأخير

قناة الأقصى - قطاع غزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الأخير الذي شنه ضد قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، "إن التصعيد حلقة جديدة من مسلسل اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأهالي القطاع"، مشدداً على أنه يأتي استكمالاً للسياسية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ولحصاره المفروض على غزة.

وأكد قاسم أن التصعيد والاعتداءات المتواصلة لن تكسر صمود شعبنا ومقاومته، داعياً الجهات الدولية والإقليمية للجم عدوان الاحتلال.

يذكر أنه قد تعرض قطاع غزة اليوم الاثنين لسلسلة من الغارات والقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال، أسفرت عن أضرار مادية كبيرة وإصابة مواطن فلسطيني.