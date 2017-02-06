حماس ترصد انتهاكات الاحتلال والسلطة خلال يناير

قناة الأقصى - غزة

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريره الشهري حول اعتداءات الاحتلال في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وانتهاكات السلطة بالضفة المحتلة خلال شهر يناير المنصرم.

اعتداءات الاحتلال

وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال قتلت (8) فلسطينيين، (6) منهم من الضفة المحتلة، وفلسطيني من قطاع غزة، وآخر من النقب المحتل.

ووثق اعتقال الاحتلال لـ(457) مواطناً من بينهم (66) طفلاً و(27) أسيراً محرراً و(9) سيدات من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين اعتقل (5) ممن تم الإفراج عنهم من سجون أجهزة السلطة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت (81) منزلاً سكنياً و(6) بركسات و(7) منشأءات زراعية و(10) منشأءات تجارية.

ووفق التقرير، فقد صدّقت حكومة الاحتلال على إنشاء (3356) وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، و(168) وحدة برام الله.

انتهاكات السلطة

ورصد التقرير كذلك انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة المحتلة، حيث سلمت ثلاثة جنود ومستوطناً، كانوا قد دخلوا مدينة نابلس في الضفة المحتلة.

وأوضح أن أجهزة السلطة اعتقلت (105) من أنصار وأفــراد وقيـادات المقاومة الفلسطينية، منهم (92) من حركة حماس، و(12) من حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك ضابطاً في الدفاع المدني.

وأضاف التقرير أن أجهزة السلطة استدعت (53) مواطناً، في حين مددت اعتقال (9) مواطنين.