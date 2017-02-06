الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين شرقي دير البلح

الإثنين 06 فبراير 2017 04:29 م بتوقيت القدس المحتلة

مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين شرقي دير البلح

قناة الأقصى - غزة

ذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن قوة عسكرية سمعت صوت إطلاق نار لدى مرورها قرب الجدار الفاصل القريب من موقع "كيسوفيم" جنوب قطاع غزة دون إصابات أو أضرار.

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية أن جنود القوة تحدثوا عن سماعهم لأصوات إطلاق نار فيما ردوا بإطلاق النار صوب مصادر النيران ب 3 قذائف مدفعية، بينما طلب من مزارعيه ومستوطنيه الابتعاد عن الحدود.

كما أوضح موقع (0404) العبري أن قوات الجيش تعرضت إلى نيران مصدرها من قطاع غزة قرب موقع "كيسوفيم" العسكري، ولم تقع إصابات بين الجنود، فيما رد الجيش باتجاه مصدر إطلاق النار.

وقصفت مدفعية الاحتلال موقعا للقسام شرق دير البلح، فيما قصف طائرة استطلاع موقعا آخر شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
خلية حماس

الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس خططت لعمليات خطف وإطلاق نار

الاحتلال يداهم محلات تجارية غرب جنين
الأسيرة منار شويكي

الاحتلال يحكم على الطفلة المقدسية منار شويكي بالسجن 6 سنوات

5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة المحتلة

الأخبار الرئيسية

منذ 59 دقيقة

الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس خططت لعمليات خطف وإطلاق نار
منذ ساعة

الأسير الصحفي محمد القيق مضرب عن الطعام للمرة الثانية
منذ 3 ساعات

غارتان للاحتلال على هدفين شمال القطاع
منذ 8 ساعات

حملة اعتقالات صهيونية تطال 11 فلسطينيا بالضفة
منذ 7 ساعات

قصف مدفعي صهيوني شمال القطاع
منذ 5 ساعات

توغل صهيوني محدود وسط القطاع

مقالات

استدراك

استدراك

خالد معالي
غول الاستيطان

غول الاستيطان

د.يوسف رزقة
الاتحاد الأوروبي والرواتب

الاتحاد الأوروبي والرواتب

د. عصام شاور
انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح