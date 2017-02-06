مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين شرقي دير البلح

قناة الأقصى - غزة

ذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن قوة عسكرية سمعت صوت إطلاق نار لدى مرورها قرب الجدار الفاصل القريب من موقع "كيسوفيم" جنوب قطاع غزة دون إصابات أو أضرار.

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية أن جنود القوة تحدثوا عن سماعهم لأصوات إطلاق نار فيما ردوا بإطلاق النار صوب مصادر النيران ب 3 قذائف مدفعية، بينما طلب من مزارعيه ومستوطنيه الابتعاد عن الحدود.

كما أوضح موقع (0404) العبري أن قوات الجيش تعرضت إلى نيران مصدرها من قطاع غزة قرب موقع "كيسوفيم" العسكري، ولم تقع إصابات بين الجنود، فيما رد الجيش باتجاه مصدر إطلاق النار.

وقصفت مدفعية الاحتلال موقعا للقسام شرق دير البلح، فيما قصف طائرة استطلاع موقعا آخر شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.