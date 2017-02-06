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من الخليل والداخل المحتل

الاحتلال يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لعمليات خطف وإطلاق نار

الإثنين 06 فبراير 2017 04:17 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لعمليات خطف وإطلاق نار

قناة الأقصى - وكالات

سمح جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الإثنين، بالنشر اعتقاله لخلية تضم ثلاثة فلسطينيين بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية إطلاق نار وخطف صهاينة.

وأضاف موقع (0404) العبري أنه خلال عملية مشتركة لجهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" والشرطة تم خلال الأشهر الأخيرة اعتقال المشتبه بهم والتحقيق معهم وهم من نشطاء حركة حماس اثنان من قرية بني نعيم بالخليل وآخر من قرية عرعرة شمال الأراضي المحتلة عام 1948.

وادعى الموقع أن المتهمين كانوا يتلقون تعليمات من حركة حماس في قطاع غزة وتم التواصل معهم عبر موقع "فيسبوك" والتخطيط لعمليات إطلاق نار وخطف في الخليل.

وذكر أنهم جمعوا معلومات عن أماكن مختلفة من أجل تنفيذ الهجمات ضدها، بما في ذلك قاعدة عسكرية في كفر القرع ومحطة القطارات المركزية في منطقة تسمى "بنيامينا"، وأيضاً كنيس ومحطة حافلات في منطقة وادي عارة تقل الجنود.

وبيّن الموقع أن أعضاء من الخلية دخلوا الأراضي المحتلة بصورة غير قانونية، منوهاً إلى أنهم حاولوا صناعة المتفجرات وشراء الأسلحة وتجنيد نشطاء آخرين للتعاون معهم.

وذكر أن المعتقلين هم: حسن سامي حسن زيدان، وهو من سكان قرية بني نعيم (23 عاما) انتقل إلى الكيان وبقي في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد اتهامه بالقتل من قبل السلطة الفلسطينية.

ومحمد سامي حسن زيدان، وهو من سكان قرية بني نعيم (25 عاما) شقيق حسن الذي قام بشراء أسلحة لنشاط الخلية وجمع المعلومات لغرض تحقيق العمليات. 

وأفاد الموقع العبري بأن النيابة الصهيونية في حيفا قدمت لائحة اتهام بحقهم إلى المحكمة المركزية.

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