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الأسير الصحفي محمد القيق مضرب عن الطعام للمرة الثانية

الإثنين 06 فبراير 2017 03:23 م بتوقيت القدس المحتلة

الأسير الصحفي محمد القيق مضرب عن الطعام للمرة الثانية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أعلن الأسير الصحفي محمد القيق اليوم الاثنين، بدء إضرابه عن الطعام بعد قرار محكمة الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري.

وكان القيق قد خاض بداية شهر آذار/ مارس 2016، إضراباً عن الطعام، لمدة 94 يوماً داخل السجن، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً بدون محاكمة انتهى بانتصاره على السجان في معركة الأمعاء الخاوية بعد أن توصل لصفقة مع نيابة الاحتلال تقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال في الخامس عشر من يناير الماضي، الصحفي والأسير المحرر محمد القيق على حاجز مستوطنة بيت ايل شمال رام الله بالضفة المحتة، بعد مشاركته في فعالية لأهالي الشهداء.

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