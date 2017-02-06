أمن السلطة يعتقل ويستدعي 6 مواطنين

قناة الأقصى - رام الله

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة ثلاثة طلاب جامعيين وأسيراً محرراً، كما استدعت اثنين آخرين للمقابلة في مقراتها، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات بينهم صحفي، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي نابلس اعتقلت المخابرات العامة الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية عبادة نصر، والطالب في كلية هشام حجاوي أحمد عمر جبريني بعد استدعائهم للمقابلة أمس السبت، في وقت يواصل فيه ذات الجهاز اعتقال زميلهم همام فتاش لليوم الـ50 على التوالي.

وفي السياق استدعت المخابرات الأسير المحرر وأحد مبعدي مرج الزهور صالح علي أحمد للمقابلة يوم الثلاثاء القادم.

إلى ذلك اعتقلت مخابرات السلطة في طولكرم الطالب بجامعة خضوري إيهاب تايه نجل الصحفي سليم تايه، وذلك عقب اقتحام المنزل وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما مددت أجهزة السلطة في طولكرم الزميل الصحفي سامي الساعي 15 يوماً بتهمة إثارة النعرات الطائفية.

وفي قلقيلية اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أدهم شواهنة من بلدة كفر ثلث وذلك عقب استدعائه للمقابلة.

واستدعى الجهاز ذاته المنشد حذيفة مرعي من مدينة سلفيت للمقابلة في مقراته صباح اليوم.