حملة اعتقالات صهيونية تطال 11 فلسطينيا بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتيْن.

وطالت الاعتقالات فلسطينييْن من مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، وثلاثة آخرين من مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال مداهمات ببلدتي إذنا، وترقوميا قرب الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل المكبر، واعتقلت المواطن المسن محمد أبوجمل (73 عاما)، والد الشهيد غسان أبوجمل.

كما أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا حي عين اللوزة ببلدة سلوان، واعتقلت المواطن عماد عبيسان، وقامت بمصادرة مركبته الخاصة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، أحمد مرشود، عضو مجلس الطلبة في "جامعة النجاح الوطنية" بنابلس.