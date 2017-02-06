الأزمة المفتعلة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

1833 انتهاكا للسلطة

60 ألف انتهاك للاحتلال الصهيوني خلال 2016

الإثنين 06 فبراير 2017 05:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

60 ألف انتهاك للاحتلال الصهيوني خلال 2016

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

وثق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يقارب (60) ألف انتهاك لقوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية كافة خلال عام 2016.

وكشف التقرير الذي يرصد أبرز اعتداءات الاحتلال وأجهزة السلطة، أن (59950) انتهاكاً جرى توثيقها، (89.9%) منها متعلقة بالاستيطان، فيما توزعت النسب الباقية بين الاعتقالات وأعمال الهدم والتجريف.

وشهدت محافظة القدس العدد الأكبر من حالات الانتهاكات، تلتها محافظة رام الله، في حين سُجلت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر النسبة الأكبر من الاعتداءات خلال العام، بواقع (63.1%).

وبلغت حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني خلال عام 2016م (5355) حالة، بينها (479) طفلاً، و(103) من النساء، و(280) من الأسرى المحررين.

وحول أعمال الهدم والتجريف، فقد رصد التقرير هدم الاحتلال (427) منزلاً سكنياً، معظمها لعائلات شهداء انتفاضة القدس.

انتهاكات السلطة

وأشار التقرير إلى أن أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، اعتقلت (1008) من أبناء وقيادات حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، على خلفية سياسية وبدون أي سند قانوني.

ولفت إلى أن الضفة الغربية شهدت (1833) حالة انتهاك على يد أجهزة السلطة، ما بين اعتقال سياسي وتمديد للاعتقال واستدعاء وغير ذلك من الاعتداءات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صفقة الجنود الأسرى حماس

حماس للاحتلال: صفقة أسرى كاملة أو لا شيئ
الانفاق

تسليم الجزء الثاني لتقرير المراقب الصهيوني حول أنفاق القسام
16296132_770300483136949_40289337_n

أزمة بين المكسيك والكيان الصهيوني إثر تأييد نتنياهو جدار ترامب
thumb.php

اعتقال واحتجاز 15 شابا خلال اقتحام شرق قلقيلية
FB_IMG_1485220821436

الاحتلال يعتقل شابا وفتى خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

استئناف جلسات الحوار بين الأسرى ومصلحة السجون اليوم
منذ 19 ساعة

حماس للاحتلال: صفقة أسرى كاملة أو لا شيئ
منذ 15 ساعة

استشهاد قائد قسامي ميداني بغزة أثناء الإعداد والتجهيز
منذ 20 ساعة

برهوم: نحذر من الأكاذيب التي تسعى لتشويش علاقة الحركة بمصر
منذ 18 ساعة

مدير الآثار الصهيونية ومستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
منذ 19 ساعة

الاحتلال يحكم على الطفلة المقدسية منار شويكي بالسجن 6 سنوات

مقالات

الاتحاد الأوروبي والرواتب

الاتحاد الأوروبي والرواتب

د. عصام شاور
انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح

انتخابات على أرضية متداعية لن تنجح
من يهلل للمقاومة لا يخون المقاوم

من يهلل للمقاومة لا يخون المقاوم

د. فايز ابو شمالة
الانتخابات المحلية والقرارات الأحادية

الانتخابات المحلية والقرارات الأحادية

د.يوسف رزقة