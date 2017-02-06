60 ألف انتهاك للاحتلال الصهيوني خلال 2016

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

وثق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يقارب (60) ألف انتهاك لقوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية كافة خلال عام 2016.

وكشف التقرير الذي يرصد أبرز اعتداءات الاحتلال وأجهزة السلطة، أن (59950) انتهاكاً جرى توثيقها، (89.9%) منها متعلقة بالاستيطان، فيما توزعت النسب الباقية بين الاعتقالات وأعمال الهدم والتجريف.

وشهدت محافظة القدس العدد الأكبر من حالات الانتهاكات، تلتها محافظة رام الله، في حين سُجلت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر النسبة الأكبر من الاعتداءات خلال العام، بواقع (63.1%).

وبلغت حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني خلال عام 2016م (5355) حالة، بينها (479) طفلاً، و(103) من النساء، و(280) من الأسرى المحررين.

وحول أعمال الهدم والتجريف، فقد رصد التقرير هدم الاحتلال (427) منزلاً سكنياً، معظمها لعائلات شهداء انتفاضة القدس.

انتهاكات السلطة

وأشار التقرير إلى أن أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، اعتقلت (1008) من أبناء وقيادات حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، على خلفية سياسية وبدون أي سند قانوني.

ولفت إلى أن الضفة الغربية شهدت (1833) حالة انتهاك على يد أجهزة السلطة، ما بين اعتقال سياسي وتمديد للاعتقال واستدعاء وغير ذلك من الاعتداءات.