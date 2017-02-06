استئناف جلسات الحوار بين الأسرى ومصلحة السجون اليوم

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أكدّ مكتب إعلام الأسرى، انتهاء جلسات الحوار بين ممثلين عن الأسرى ومصلحة السجون الصهيونية، مساء الاحد، على ان تُستأنف مجددا اليوم الإثنين.

وقال المكتب في بيان له، إن إن جلسات الحوار التي عُقدت الأحد بحضور رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس محمد عرمان ، لم تفضي لنتائج.

وعقدت جلسات الحوار بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال وممثلين عن الأسرى في سجن اوهليكدار.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تدهورا للأوضاع داخل السجون نتيجة عمليات القمع والتفتيش التي مارستها مصلحة سجون الاحتلال، أسفرت عن تنفيذ الأسيرين أحمد نصار وخالد السيلاوي عمليات طعن ضد سجانين .