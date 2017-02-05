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1756 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال يناير 2107

الأحد 05 فبراير 2017 05:34 م بتوقيت القدس المحتلة

1756 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال يناير 2107

ظهرت إحصائية لـ"مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني"، أن شهر كانون ثانٍ/يناير 2017 شهد ارتفاعاً في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى؛ حيث وصلت أعدادهم لـ 1756 مستوطنًا.

ووفقا للإحصائية ؛ فإن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال يناير، بلغت 1756، بينهم 253 "صهيونياً" اقتحموه بلباسهم العسكري "ضباط مخابرات وعناصر شرطة"، و322 طالباً يهودياً من بينهم "طلاب من أجل الهيكل"، و1181 مستوطناً، فيما بلغ عدد السياح الأجانب خلال ذات الفترة 21345 سائحا.

وأشارت الإحصائية إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال كانون ثانٍ لهذا العام، أكبر بالمقارنة مع ذات الشهر في العام الذي سبقه؛ حيث بلغت أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى في كانون ثانٍ عام 2016، نحو 472، أي ما يعادل 3 أضعاف.

وتنشط دعوات المؤسسات الدينية اليهودية للمستوطنين باقتحام الأقصى بشكل مستمر.

وتواصل منظمة "طلاب من أجل الهيكل" دعواتها المتجددة لاقتحام الأقصى، وتنظم حملات لاقتحامه ضمن مسار ديني محدد يسلكه المقتحمون أثناء اقتحامهم باحات الأقصى.

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