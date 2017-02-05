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من مخيم الشاطئ

استشهاد قائد قسامي ميداني بغزة أثناء الإعداد والتجهيز

الأحد 05 فبراير 2017 02:25 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد قائد قسامي ميداني بغزة أثناء الإعداد والتجهيز

قناة الأقصى - غزة 

استشهد أحد القادة الميدانيين لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد بغزة، جراء انفجار عرضي أثناء الإعداد والتجهيز.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: "إن القائد الميداني الشهيد/ محمد (حمادة) وليد القوقا من مخيم الشاطئ, استشهد متأثراً بجراح أصيب بها أمس جراء انفجار عرضي أثناء الإعداد والتجهيز".

وأضافت "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وأوضحت أنه على طريق ذات الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلاً، فصمتهم ما هو إلا جهادٌ وإعدادٌ لطالما رأى العدو والصديق ثمرته في ساحات النزال.

وأردفت قائلة:" من التدريب إلى التصنيع إلى حفر أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن، سلسلةٌ جهاديةٌ يشد بعضها بعضاً، وشبابٌ مؤمنٌ نذر نفسه لله مضحياً بكل غالٍ ونفيس، يحفر في الصخر رغم الحصار والتضييق وتخلي البعيد والقريب، يحدوه وعد الآخرة الذي هو آتٍ لا محالة يوم يسوء مجاهدونا وجوه الصهاينة بإذن الله، ويطردونهم من أرض الإسراء أذلةً وهم صاغرون".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.

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