مدير الآثار الصهيونية ومستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر أن أكثر من 22 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة، وقاموا بجولات استفزازية للمصلين والمرابطين.

وأفادت المصادر أن مدير الآثار الصهيونية اقتحم ساحات الأقصى، وقام بجولة ميدانية بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وتتم الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة تتضمن جولات مشبوهة في أرجاء الأقصى المبارك، وشرحا حول أسطورة الهيكل المزعوم في المكان، يتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.