الحكم على مقدسيين وإبعاد 4 آخرين عن الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أبعدت سلطات الاحتلال الصهيوني أربعة شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن سلطات الاحتلال قررت إبعاد الشبان محمود عبد اللطيف وثائر أبو صبيح وروحي كلغاصي عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

كما أبعدت سلطات الاحتلال الشاب خضر العجلوني عن الأقصى لمدة 6 أشهر، وفق ما أفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب.

ومن جهة ثانية، أفرجت شرطة الاحتلال عن الشابين عبد الهادي أبو تايه (24 عامًا) والفتى إبراهيم وحيدي (14 عامًا) بعد اعتقالهما من منزلهما بحوش أبو تايه ببلدة سلوان.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشابين محمد أبو الحمام وعدي أبو تايه من بلدة سلوان حتى اليوم الأحد.

وكانت المحكمة المركزية الصهيونية حكمت يوم الخميس بالسجن على الشاب إسماعيل محمود الكركي (18 عامًا) من سكان بلدة الطور لمدة 34 شهرًا، بتهمة القاء الزجاجات الحارقة.

وكان الكركي اعتقل بتاريخ 17/4/2016 على يد قوة من المستعربين وكان حينها قاصر، و أدانته المحكمة بإلقاء زجاجة حارقة على مستوطنة رأس العامود، حيث تنقل في عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو".

كما حكمت بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على الأسير المقدسي محمد موسى عباسي (25 عامًا) من سلوان، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل، بعد أن أدانته بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، والتواصل مع (جهات معادية)

وكان عباسي اعتقل بتاريخ 5/10/2016، وتنقل في عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن "أوهلي كيدار" -بئر السبع الصحراوي.