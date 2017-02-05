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رداً على مقترح صهيوني

حماس للاحتلال: صفقة أسرى كاملة أو لا شيئ

الأحد 05 فبراير 2017 10:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس للاحتلال: صفقة أسرى كاملة أو لا شيئ

قناة الأقصى - وكالات

زعم موقع "واللا" العبري اليوم الأحد، أن حركة حماس لم توافق على الإفراج عن أبراهام منغستوا أو هشام السيد مقابل إطلاق سراح شقيق أحد قياداتها المعتقل لدى جيش الاحتلال.

وأشار الموقع إلى أن حركة حماس رفضت المقترح الصهيوني على أساس "إنساني" بالإفراج عن الأسير بلال الرزاينة وعارضته مقابل منغيستو أو السيد، وقالت إن الأمر يتطلب "صفقة كاملة لإبرامها".

وذكر الموقع إلى أن المعتقل بلال الرزاينة وهو مختل عقلي اعتقل قبل شهرين عبر الحدود.

وادعى "واللا" أن حماس ثمنت إشراك مصر في مسألة صفقة الأسرى في وقت أن المصريين لم يكونوا على استعداد للتوسط في قضية الجنود المفودين في قطاع غزة، حسب ما أورده. 

ولفت الموقع إلى أن مسؤولين أكدوا بأن المفاوضات بين الكيان الصهيوني وحماس حول الجنود الأسرى تمر في "مأزق".

وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات نوه الموقع إلى أن حماس طلبت الإفراج عن جميع أسرى صفقة وفاء الأحرار عام 2011 الذين تم اعتقالهم عام 2014، قبل أن يبدأ التفاوض حول صفقة تبادل أسرى مع الجنود لديها.

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