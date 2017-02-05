5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الأحد الخامس من فبراير خمسة أسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة أعواماً جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

وذكرت إذاعة "صوت الأسرى" أن الأسرى هم:

من مدينة رام الله الأسير محمد أحمد دعيس الديك ( 37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير موسى لطفي نمر حامد (30 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

والأسير فراس سامي أحمد وردة (30 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد عثمان أحمد كفينة (34 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير عماد عثمان قاسم الكفارنة "علي" من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ستة أعوام في السجون.