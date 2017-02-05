الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد إبراهيم العمور من بلدة تقوع قرب بيت لحم، والشاب محمد رائد حمامرة من بلدة حوسان ببيت لحم .

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الطالب في جامعة النجاح أنس عبد الفتاح وهو من سكان مدينة نابلس، بينما اعتقل الاحتلال المواطن جبريل الأطرش وناجي أبو خلف من مدينة الخليل .

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في المدينة، واعتقلت الشابين جمال محمد مرشود (23 عاما) من مخيم عسكر الجديد، وأحمد خليل جبارة من مخيم بلاطة، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأفادت مصادر محلية ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد (رشاد عيسى (25 عاما) وهو أسير محرر، وشقيقه محمد (27 عاما)، وقصي أحمد عيسى (22 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.