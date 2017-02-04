أجهزة السلطة تعتقل محررَين وتستدعي آخر على خلفية سياسية

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة أسيرين محررين بينهما صحفي واستدعت ثالثا، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي طوباس اعتقلت أجهزة السلطة الليلة الماضية الأسير المحرر بلال بني عودة بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وهو شقيق الأسير منصور بني عودة.

وفي طولكرم اعتقلت المخابرات الأسير المحرر الصحفي سامي الساعي بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، فيما نقلت المعتقل لديها أحمد عبد ربه من مدينة طولكرم إلى سجن أريحا، وهو معتقل منذ 6 أيام.

في السياق استدعى جهاز الوقائي في قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل السابق أدهم شواهنة من كفر ثلث للمقابلة يوم الأحد القادم، في وقت تستمر فيه أجهزة قلقيلية باعتقال الطالب في جامعة خضوري أربكان طبسية لليوم الـ39 على التوالي.

وفي نابلس اعتقل الوقائي قبل عدة أيام الشاب هاني يوسف أبو عيشه، كما تم نقل الأسير المحرر عزام مرعي إلى المشفى بعد تردي وضعه الصحي في زنازين وقائي سلفيت يوم أمس.

أما في رام الله فتواصل المخابرات اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت عبد اللطيف صبح لليوم الـ22 على التوالي، وزميله عكرمة أيوب لليوم الـ16 على التوالي، حيث تم حرمانهم من تقديم امتحاناتهم النهائية كباقي الطلبة.