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استهجن مواقف قيادات بالسلطة

قاسم: بيان البيت الأبيض توفير غطاء للاستيطان

السبت 04 فبراير 2017 05:00 م بتوقيت القدس المحتلة

قاسم: بيان البيت الأبيض توفير غطاء للاستيطان

قناة الأقصى - غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن بيان البيت الأبيض الذي يرى أن الاستيطان لا يمثل مشكلة حقيقية، هو توفير غطاء للاستيطان الصهيوني على الأرض الفلسطينية.

واستهجن حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي السبت، مواقف قيادات من السلطة الفلسطينية، والتي اعتبرت بيان البيت الأبيض "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح قاسم أن تصاعد الانحياز الأمريكي للاحتلال الصهيوني والذي يتقاطع مع الأداء السياسي العبثي للسلطة، من شأنه تشجيع للاحتلال على تصعيد هجمته الوحشية، وتمرده على كل القرارات الدولية الرافضة للاستيطان.

ودعا الناطق باسم حماس كل مكونات الشعب الفلسطيني إلى تبني برنامج موحد يرتكز على خيار المقاومة بكل أشكالها، لمواجهة المشروع الاستيطاني على كل الأرض الفلسطينية، ووقف تغول المستوطنين على شعبنا.

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