مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية جنوب الخليل

قناة الأقصى - الخليل

هاجم مستوطنون يهود مساء السبت، منازل الفلسطينيين، في قرية "التواني" بمنطقة يطا جنوب الخليل، واعتدوا بالضرب على مجموعة من الأطفال.

وذكرت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا منازل في قرية "التواني" جنوب يطا، واعتدوا بالضرب على الأطفال وحاولوا الاستيلاء على منزلين.

ورافق المستوطنون قوة من جيش الاحتلال، محاولين الاستيلاء على منازل بالقوة، لكنّ تصدي المواطنين لهم حال دون ذلك.

ويتبع هؤلاء المستوطنين لعصابات تُسمى "تدفيع الثمن" اليهودية، ينفذون أعمال عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.